Un tram del sender entorn de Cellers, inutilitzat per l’herba

El consell actuarà ben aviat per desbrossar la zona de pícnic

Diversos trams de l’itinerari natural a l’entorn del pantà de Cellers estan plens de males herbes i vegetació als dos marges, i fins i tot l’àrea de pícnic està inutilitzada per aquest mateix motiu. El president del consell del Jussà, Constante Aranda, va assegurar que ben aviat el consell actuarà a la zona per desbrossar els trams del sender afectats per la vegetació, i es netejarà la zona de pícnic.

Aranda va explicar que, quan es va habilitar el sender, es va arribar a un acord amb els titulars de l’Hostal del Llac i l’ajuntament de Castell de Mur per portar a terme el manteniment de la zona, “amb les mateixes condicions que hi ha amb el sender de Sant Antoni i els ajuntaments de Salàs i la Pobla de Segur, i que el consell oferiria el seu suport logístic en cas que convingués”, va dir. Aranda va explicar que aquesta setmana s’actuarà als dos camins per desbrossar els trams més afectats i netejar la zona de pícnic de Cellers. Aquest vial té connexions amb altres itineraris d’interès de la zona, com la ruta que discorre seguint el curs del riu Noguera Pallaresa.