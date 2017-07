Els implicats en el xoc mortal de les Borges neguen que fessin una cursa

Sí que admeten davant del jutge que circulaven a una velocitat superior a la permesa

Els dos conductors investigats per l'accident a l'N-240 a l'octubre en què va morir una jove de les Borges Blanques han declarat aquest dilluns als jutjats de Lleida. Es tracta d'un home i una dona que conduïen dos dels cotxes implicats en el xoc (el tercer vehicle era el de la víctima). Segons ha explicat l'advocat de la defensa, tots dos han negat que fessin cap cursa en el moment de l'accident, tot i que han reconegut que circulaven a una velocitat superior a la permesa.De la seua banda, el pare de la jove de 27 anys que va morir en l'accident ha exigit un canvi en el codi penal i l'enduriment de les penes per a aquest tipus de delictes. Una quarantena de familiars i amics de la jove de les Borges Blanques víctima de l'accident s'han concentrat aquest dilluns al matí als jutjats de Lleida per demanar justícia. Els manifestants han estat acompanyats per l'alcalde de Les Borges Blanques, Enric Mir.L’accident va tenir lloc a la una de la matinada del diumenge 16 d’octubre de l’any passat al quilòmetre 83,1 de la carretera entre Lleida i Juneda. Un avançament imprudent protagonitzat per un vehicle que circulava a uns 140 quilòmetres per hora , en una carretera limitada a 90, i que va envair el carril contrari va ser la possible causa de l’accident mortal. A causa del xoc, el vehicle que conduïa la víctima va caure al canal.