Oliana millora l’antiga muralla medieval del centre històric

El consistori projecta actuacions a la part alta del poble

L’ajuntament d’Oliana realitzarà obres per millorar l’antiga muralla medieval del centre històric. El municipi va ser en els seus inicis un poble tancat per una muralla i a la zona antiga es conserva una arcada romànica que servia de porta d’entrada. També hi ha restes a la part alta del poble, a la plaça del Lledoner, i és aquí on l’ajuntament projecta una millora d’aquests espais, d’una rellevant importància històrica.

L’alcalde, Miquel Sala, va explicar que els treballs, valorats en 39.812 euros, preveuen actuacions en diferents punts. D’una banda, està previst repassar i tapar les juntes de la pedra de les restes de la muralla i rehabilitar l’arc que servia de porta d’entrada, del segle XVI. El projecte contempla també construir un mur de contenció de 2,5 metres d’altura al voltant del lledoner més gran, que servirà com a mesura de protecció de la muralla, perquè l’expansió d’aquest arbre amb el pas dels anys no danyi les restes.



Finalment, se sanejarà i es tornarà a pavimentar la rampa que serveix d’accés per la part baixa de la plaça i que provoca filtracions a la muralla. L’ajuntament ha sol·licitat una subvenció a l’Institut d’Estudis Ilerdencs.