Urbanisme reactiva segones residències a Bagergue, que planeja connectar amb Baqueira

Dóna el vistiplau a 27 habitatges i ajorna aprovar-ne una vintena més en aquest poble, on la normativa en permet més de cent || Mentrestant, ‘refloten’ projectes residencials a Alt Àneu vinculats a l’estació

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

La comissió d’Urbanisme d’Aran va donar ahir el vistiplau a un pla residencial amb vint-i-set habitatges a Bagergue i va ajornar l’aprovació d’una vintena més en aquest poble de Naut Aran. Es reactiven així antics projectes per a segones residències en aquesta localitat, on la normativa urbanística permet edificar-ne més d’un centenar i on un grup de promotors de Madrid planteja una nova connexió amb les pistes de Baqueira mitjançant la construcció de dos telecadires.La comissió que presideixen Generalitat i Conselh Generau va aprovar modificar la distribució dels edificis i la seua volumetria del pla parcial 1 de Bagergue, l’únic