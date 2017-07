Fins a 114 famílies de Torrelameu trien la bandera municipal

Torrelameu va aprovar ahir la bandera del municipi, que ha estat triada pels veïns mitjançant un procés participatiu. L’ajuntament de la localitat va celebrar un ple per presentar els resultats de les votacions, que es van iniciar el 26 de juny, per escollir la bandera del municipi, que tindrà un fons roig amb una torre al centre i dos creus de Malta a banda i banda. Un total de 109 cases de les 232 (46%) que estan censades a Torrelameu s’han decantat per aquesta opció, tres van optar per la bandera que no tenia les creus de Malta i dos van votar en blanc. Els veïns van rebre fa dos setmanes una circular amb tota la informació del procés, en la qual també es trobava la papereta que s’havia de dipositar en una urna que es va instal·lar a l’ajuntament. Les dos alternatives que el consistori va sotmetre a votació es van plantejar des del departament de Governació de la Generalitat, que ofereix aquest servei a les localitats que ho sol·licitin i que no té cap cost.