Mor a Camarasa el novè motorista en el que va d’any a Ponent

Un jove d’uns 20 anys que va morir a última hora de la tarda d’ahir al sortir de la via a la C-13 || Vint víctimes aquest any, davant de les 30 de tot el 2016

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

Un jove motorista d’uns 20 anys va perdre la vida ahir a última hora de la tarda al sortir de la via després que la moto caigués per un barranc al terme municipal de Camarasa, a la C-13, a la coneguda com la carretera del Doll. Amb el d’ahir, ja són nou els motoristes que han perdut la vida aquest any a les carreteres de les comarques lleidatanes i la Franja de Ponent.L’accident es va produir, per causes desconegudes i que s’investiguen, a les 19.54 hores, a l’altura del quilòmetre 71, a prop del nucli de Figuerola de Meià, segons