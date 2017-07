El nou institut d'Alpicat, construït amb mòduls, costarà 150.000 euros

REDACCIÓ Actualitzada 06/07/2017 a les 11:21

Les instal·lacions per als subministraments d’aigua i llum ja estan acabades i només falta que s’instal·lin els barracons

© Vista aèria d'Alpicat A.A.

El nou institut d’Alpicat, que estarà construït amb mòduls prefabricats, costarà 149.904 euros. Així s’especifica en les clàusules del concurs de l’execució de les obres de reforma, condicionament i millora per al centre educatiu, que tanca aquest dijous al migdia el termini per presentar ofertes.



L’alcalde, Joan Gilart, va explicar ahir que les instal·lacions per als subministraments d’aigua i llum ja estan acabades i que només falta que s’instal·lin els barracons, que es preveu que succeeixi durant aquest estiu per poder començar les classes al setembre. Gi lar t va apuntar que aquests treballs són ràpids de fer i que es podrien acabar perfectament “en una sola setmana”. L’institut s’instal·larà en una zona de 2.500 metres quadrats contigua a l’escola Doctor Serés i que completarà l’illa educativa on també hi ha la guarderia.



En aquest sentit, el projecte del nou institut es va explicar a l’Associació de Mares i Pares (AMPA) de l’escola Doctor Serés el mes de març passat, on es va presentar també l’equip directiu de l’IES Alpicat, que s’ha marcat com a objectiu aconseguir un equip cohesionat.



