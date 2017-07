Exigeixen més seguretat davant de riuades a nous edificis i carreteres en zones inundables

Un nou reglament estatal ja comença a condicionar la planificació urbanística de municipis com Agramunt i la Granja d’Escarp || La mateixa norma facilita regularitzar desenes de càmpings a Lleida

Construir edificis, carreteres i altres infraestructures en terrenys inundables pròxims a rius exigirà a partir d’ara noves mesures de seguretat davant de riuades. Així ho estableix un decret estatal, en vigor des del desembre i que comença a condicionar ja la planificació urbanística de municipis com Agramunt i la Granja d’Escarp. Aquesta mateixa norma, en canvi, facilita el procés de regularització en el qual estan immersos des de fa dos anys la majoria dels seixanta càmpings de Lleida (vegeu el desglossament).El reglament fixa noves condicions per construir en terrenys qualificats com a zones de “flux preferent”: són les que concentren