A judici per alegrar-se de la mort d'un mosso a la Fuliola

Actualitzada 07/07/2017 a les 10:08

Fiscalia demana una multa de 4.200 € per injúries a Twitter

© El lloc on es va produir l'accident. X. Santesmasses

La Fiscalia de Lleida sol·licita que un jove de 22 anys, D.E.P., sigui condemnat al pagament d’una multa de 4.200 euros per alegrar-se a les xarxes socials de la mort del mosso d’esquadra que va perdre la vida la matinada del 31 de desembre del 2014 envestit per un turisme a Boldú, a la Fuliola. La celebració del judici és prevista per dimarts vinent al matí al jutjat penal número 1 de Lleida. El Ministeri Públic acusa el jove d’un delicte d’injúries greus a un agent de l’autoritat, per la qual cosa sol·licita que se li imposi una pena de 10 mesos de multa a raó de 14 euros cada dia. El jove està acusat d’escriure comentaris injuriosos a la xarxa social Twitter amb expressions com “cap a aquest animal sento menyspreu” o “a prendre per cul, un mosso menys”.



El mes d’abril passat, l’Audiència de Lleida va absoldre un menor processat per uns comentaris similars que mesos abans havia estat condemnat en primera instància pel jutjat de Menors, que li va imposar una pena de set mesos de treballs socioeducatius per un delicte d’injúries greus. Tanmateix, el tribunal provincial va acceptar el recurs presentat pel seu advocat, va revocar la sentència i el va absoldre al considerar que, encara que els fets eren del tot reprovables, havia de prevaler la llibertat d’expressió. El sinistre va tenir lloc quan l’agent es trobava dins del cotxe patrulla en una gasolinera de la C-53 a Boldú i un altre vehicle, conduït per un jove de Balaguer, va sortir de la via i va envestir la patrulla policial.



L’agent dels Mossos va ser evacuat en estat crític a l’hospital, on va morir hores després, mentre que la seua companya va resultar ferida molt greu. El conductor de l’altre vehicle va ser ingressat en un centre psiquiàtric al sospitar- se que podria haver patit un brot psicòtic.