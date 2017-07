Guissona recupera la façana de l'històric Centre Catòlic i Obrer

L’entitat pretén que sigui una sala d’usos culturals locals

Guissona recupera la façana del Centre Catòlic i Obrer. Els treballs ja han començat, duraran tot el mes i consisteixen a substituir l’arrebossat actual, que havia patit despreniments, per un de nou de ciment de calç. Els treballs, que costaran 60.000 euros, permetran la renovació de la porta principal i dels finestrals, deteriorats pel pas del temps.



La reforma del Centre, constituït el 1894 a cal Eril amb finalitats socials, costarà uns 60.000 euros

L’actuació està finançada per l’ajuntament i la Diputació (50% entre els dos), mentre que l’altra meitat serà a càrrec de l’entitat. El president, Josep Pujol, va explicar que l’objectiu és obrir-la a les activitats culturals locals.



Aquest any ja es van recuperar Els pastorets i s’hi han celebrat algunes actuacions teatrals. La sala principal és utilitzada des de fa gairebé una dècada per la Colla Castellera els Margeners de Guissona, i a dos sales superiors hi ha dos habitacions insonoritzades on porten a terme els assajos els Grallers de Guissona.



En aquest sentit, l’aposta de Pujol és aconseguir que l’entitat recuperi les activitats culturals i socials, “que ja van ser el motor de la seua història”, com poden ser la celebració de conferències, teatre o cine, entre d’altres. El Centre Catòlic i Obrer es va constituir amb finalitats socials l’any 1894 a cal Eril.