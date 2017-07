Munté demana calma als consistoris davant els avisos de Madrid per l’1-O

La consellera diu a Vila-sana sobre el procés que “cal continuar perquè és democràcia en estat pur” || Després de l’amenaça a entitats locals que l’avalin

La consellera de Presidència i portaveu del Govern, Neus Munté, va minimitzar ahir a Vila-sana l’advertència del Govern central als ajuntaments catalans que decideixin donar suport a la celebració del referèndum sobre la independència. Munté va dir que aquests consistoris “poden estar tranquils”, després que dilluns passat el secretari d’Estat d’Administracions Territorials, Roberto Bermúdez de Castro, enviés una carta a 993 ajuntaments, consells i diputacions per avisar-los de “l’obligació de respectar la legalitat constitucional i estatutària”, per la qual cosa no poden col·laborar en el pròxim 1-O. Sobre aquesta qüestió, Munté va assenyalar que l’estratègia del Govern espanyol d’“introduir elements