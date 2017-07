Proves al Solsonès per combatre la processionària amb aus i muricecs

La comarca acollirà aquest mes els primers assajos que portarà a terme la Generalitat

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

El Solsonès acollirà aquest mes les primeres proves que la Generalitat portarà a terme per combatre l’avenç de la processionària del pi als boscos catalans mitjançant depredadors naturals, com ara aus i muricecs (vegeu SEGRE del passat 4 de juny). Així ho van corroborar fonts del departament d’Agricultura, que van indicar que s’instal·laran caixes niu amb aquesta finalitat en finques forestals pròximes a Solsona a partir de la setmana que ve. Es tracta d’un assaig pioner per verificar l’eficàcia d’aquest procediment, que es farà de forma paral·lela a les fumigacions que ja es porten a terme cada any en els