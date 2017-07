Voluntaris reconstruiran la cabana de pastor que va cremar al Pallars Sobirà

L’acció forma part del programa de consolidació de la població d’ós bru als Pirineus

Vigilant un miler d’ovelles

El Parc Natural de l’Alt Pirineu i el Gremi de Fusta i Moble han organitzat un camp de treball i aprenentatge per reconstruir la nova cabana de pastor d’Estanilles, a la muntanya de Boldís, a Lladorre (Pallars Sobirà). L’anterior refugi va patir un incendi el setembre passat i va caldre col·locar-hi d’urgència un barracó portàtil que es va retirar a la tardor, quan va acabar l’agrupament de ramats ovins.Un grup de vint voluntaris treballaran en dos torns, entre el 10 i el 23 de juliol, aixecant la cabana, dissenyada per l’arquitecte especialitzat en construccions sostenibles Josep Bunyesc, amb fusta local de l’empresa Fustes Sebastià.La realització tècnica anirà a càrrec de l’expert noruec en aquest tipus d’edificacions Mats Yri. Tot el material arribarà en helicòpter fins al camp de treball, a uns 2.300 metres d’altitud.La caseta sinistrada l’havia promogut l’entitat Acciónatura l’estiu de 2015, acció complementària al programa LIFE+ Piroslife, de consolidació de la població d’ós bru als Pirineus centrals, i que promou compatibilitzar la ramaderia i la presència de l’animal. Aquest nou refugi del pastor el gestiona la Generalitat i està cofinançat per la Unió Europea.El pastor d’Estanilles vigila uns mil caps de bestiar oví de diferents ramaders de la Vall de Cardós, que pasturen durant l’estiu en zona de presència continuada d’ós bru. La construcció permet gestionar millor les pastures on romanen les ovelles en aquesta estació de l’any, disminuint els desplaçaments diaris del bestiar, i dóna aixopluc als ramaders dels pobles de Boldís Jussà i Sobirà.