Aran Park estrena la temporada d’estiu amb augment de visites

L’hivern passat es van introduir quatre exemplars de llop gris

El parc de fauna i flora autòctona de la Val d’Aran, Aran Park, ha iniciat la temporada d’estiu, durant la qual espera obtenir una gran quantitat de visitants i augmentar les xifres dels anys anteriors, especialment durant els mesos d’agost i setembre, que és quan registren una afluència de públic més gran. L’extensa oferta animal i vegetal que ofereix aquest equipament és un reclam important per a la Val i cada vegada més turistes arribats des de la resta de l’Estat espanyol i també de França s’atansen a conèixer-ne les instal·lacions.

A Aran Park, que obre fins el mes de novembre, es poden veure animals com óssos i llops, a més d’espècies domèstiques com cabres i rucs, tots en condicions de semillibertat. Gemma Segura, educadora ambiental d’Aran Park, va explicar que la novetat d’aquest any és la introducció del llop gris europeu, una espècie de la qual es van introduir tres mascles i una femella durant l’hivern anterior.

La temporada va començar el 1 d’abril passat, amb la vista posada a aconseguir superar les xifres de visitants dels anys anteriors. La temporada del 2015 es van registrar fins a 42.000 visites i l’any passat es va superar la barrera dels 45.000. Al parc, situat a la zona d’Eth Portilhon, es poden veure un centenar d’animals que pertanyen a quinze espècies diferents.