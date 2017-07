Mor un motorista en un xoc amb un cotxe a Montferrer i Castellbó

Ha passat poc abans de les cinc de la tarda en la N-260

Les carreteres lleidatanes han registrat aquesta tarda un nou accident mortal en el qual ha perdut la vida un motorista. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, els fets han passat pocs minuts abans de les cinc de la tarda a Montferrer i Castellbó. Per causes que es desconeixen, una motocicleta i un turisme van col·lidir a la carretera N-260 al seu pas pel terme d’aquesta localitat del Alt Urgell. Fins al lloc dels fets es van desplaçar dos ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), però els efectius ja res no van poder fer per salvar la vida del motorista. A més, també van treballar tres patrulles dels Mossos d’Esquadra, que van tallar la carretera per facilitar la feina dels serveis d’emergències. La situació no ha quedat normalitzada fins passades una hora i mitja.