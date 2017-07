Sobretot en municipis com Almacelles o Sucs

La pluja està sent la protagonista durant tota la tarda, especialment a la comarca del Segrià, on en localitats com Almacelles o Sucs, on han caigut forts xàfecs.

Aquesta pluja podria afectar els cultius, sobretot la fruita d’os, en forma de ferides a la pell dels fruits (cracking).

Les previsions de fortes tempestes s'allarguen fins ben entrada la matinada.