Un xoc a la carretera N-260 a Montferrer costa la vida a un motorista, el desè aquest any

Es tracta d’un jove de 34 anys de Barcelona que va morir en una col·lisió amb un cotxe que va obligar a tallar la via || Cinc ferits, alguns de greus, en més accidents a Tremp, Llavorsí i Fondarella

Un nou accident mortal va elevar ahir a deu els motoristes morts aquest any a les comarques lleidatanes, una xifra que s’ha disparat de forma alarmant i que ja suposen dos més que els registrats durant tot el 2016. Aquest últim sinistre va ocórrer a Montferrer i Castellbò quan faltaven pocs minuts per a les cinc de la tarda. Va ser a l’altura del quilòmetre 245 de la carretera N-260. Per causes que es desconeixen, una motocicleta i un turisme van col·lidir frontalment i el conductor de la primera va morir a l’acte. Es tracta d’un jove de 34 anys