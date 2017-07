Lleida, la província que més envelleix de Catalunya, amb més gent gran que joves

Per cada 100 menors de 16 anys hi ha 118 majors de 64, segons les dades de l’INE

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

Ponent s’està envellint i la província ja compta amb més gent gran que joves. Segons les dades de l’INE, Lleida té un índex d’envelliment del 118% (el més alt de Catalunya), la qual cosa significa que per cada 100 menors de 16 anys hi ha 118 majors de 64, situació que clarament posarà en perill a la llarga l’estat del benestar. Lleida és la província més envellida de Catalunya. Segons les últimes dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), Ponent presenta un índex d’envelliment del 118%, la qual cosa significa que per cada 100 joves menors de 16 anys hi ha 118