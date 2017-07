Sindicats veuen il·legal que bombers voluntaris treballin com professionals en l'Alta Ribagorça

Reclamen un parc professionalitzat

Els sindicats de bombers han qualificat aquest dilluns d’il·legal l’acord entre la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (DGPEIS) i els bombers voluntaris d’El Pont de Suert, a la comarca de l’Alta Ribagorça (Lleida), pel que aquestes persones voluntàries "hauran d’obrir el parc 24 hores com si fossin professionals", segons informa Europa Press en la seua pàgina web.

UGT-Bombers, CATAC, CC.OO., CSI-F i COS consideren que amb l’acord "es transgredeixen totes les normes bàsiques de funció pública, voluntariat i relacions laborals", ja que els bombers voluntaris hauran d’obrir el parc tot el dia com si fossin professionals, ha informat UGT en un comunicat en el qual precisa que és una postura comuna.

Els sindicats asseguren que estan en profund desacord amb la solució proposada fins el 31 d’agost per la DGPEIS, que consisteix que quatre bombers voluntaris permanents cobreixin el parc obrint 24 hores com si fossin bombers professionals, i assenyalen que aquesta solució està marcada per les presses i les pressions, i considera que en ella el col·lectiu de bombers voluntaris assumeix unes funcions que no els corresponen.

"Trobem que és una decisió il·legal i molt irresponsable, un greu error que només pot portar crispació i mals entesos tant al col·lectiu de bombers professionals com de bombers voluntaris", assenyalen els bombers.

Els sindicats afegeixen que la DGPEIS no pot esperar a setembre per posar sobre la taula una solució definitiva perquè l’Alta Ribagorça tingui un parc de bombers com qualsevol altra comarca catalana, amb bombers de guàrdia 24 hores els 365 dies de l’any, i exigeixen la posada en marxa immediata d’un parc professionalitzat sense deixar de banda els bombers voluntaris de l’Alta Ribagorça, que continuaran sent necessaris per donar una resposta de la qualitat que es mereix la comarca, asseguren.