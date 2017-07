El president del Pla i quatre càrrecs deixen el consell

Tres consellers del PDeCAT i dos d’ERC, que ho atribueixen a relleus per rotació || Trull substituirà Huguet a la presidència

El president del consell del Pla d’Urgell, Josep Maria Huguet, va deixar ahir el càrrec setmanes després d’anunciar la renúncia per jubilació a l’assolir la meitat del mandat. En els propers dies s’espera que renunciï també a l’alcaldia de la seua localitat, Sidamon. Huguet va repassar durant un ple els dos anys de mandat que va descriure com a complexos i amb falta de recursos.

El substituirà en un ple previst per a aquest mes (i mentrestant, ho farà en funcions) l’actual vicepresident i alcalde de Vilanova de Bellpuig, Joan Trull, mentre que tot apunta que l’alcaldia de Sidamon serà ocupada per la també regidora del PDeCAT i directora dels serveis territorials de la conselleria de Territori, Dolors Tella. La d’Huguet no va ser ni de lluny l’única renúncia en el ple d’ahir. Dels 19 consellers que té la corporació, van deixar els seus càrrecs tres del PDeCAT i dos més d’ERC. Es tracta de les úniques dos formacions amb representació a la corporació comarcal i els dos partits van reiterar que es tracta de diversos relleus ja previstos a l’inici del mandat, que tenen per objectiu afavorir la rotació de càrrecs i el coneixement de les institucions entre els seus electes. Per part del PDeCAT van sortir Huguet, José Mateo Garcia i Ramon Lleonard. D’ERC, van renunciar Judith Escolà i Vicenç Montserrat. Seran substituïts ben aviat.