Rutes turístiques pels camps de fruita d’Aitona

Aitona va presentar ahir la nova campanya Aitona en fruit que impulsa dins del projecte Fruiturisme. L’objectiu és fer créixer aquest projecte que des de l’any 2012 du a terme el consistori amb la campanya de l’arbre florit i alhora donar a conèixer el producte que es conrea en els camps i es comercialitza a les centrals de fruita.

Per això, es crearan rutes guiades amb reserva prèvia en què guies locals i pagesos mostraran com es cull la fruita dels arbres, així com el procés de comercialització des de les centrals. S’iniciaran el 20 de juliol i es duran a terme el 3 i el 19 d’agost, i el 7 de setembre. El consistori espera més de 1.500 visitants i ja s’han registrat reserves.