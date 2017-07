Aragó ignora les queixes sobre la millora de l’L-902 entre Almacelles i Alfarràs

El Defensor del Poble ha requerit al Govern d’Aragó informació sobre la millora d’un tram d’1,5 quilòmetres de l’L-902 entre Alfarràs i Almacelles, un tram de la carretera N-230 i la futura autovia A-14, propietat del Govern d’Aragó. La major part del traçat correspon a Lleida i la resta, una mica més d’un quilòmetre, és el tram aragonès.

El greu deteriorament d’aquest últim tram ha estat objecte de queixes per part d’ajuntaments i conductors sense que s’hagin dut a terme treballs per rehabilitar-lo en els últims anys.

Després de reiterades queixes al Govern d’Aragó, l’ajuntament d’Almacelles va posar en coneixement del Defensor del Poble la falta d’interès per arreglar aquest tram de via i dels perills que suposen els nombrosos clots i esquerdes del ferm per als usuaris.

En aquest sentit, des de l’oficina del Defensor del Poble, han notificat a l’ajuntament d’Almacelles que s’ha tornat a requerir informació sobre la falta d’inversió i que es donin les explicacions oportunes als requeriments de l’ajuntament d’Almacelles. Aquesta no és la primera vegada que el Defensor del Poble demana detalls sobre aquesta via i fins ara no ha aconseguit obtenir resposta per part de l’executiu aragonès, segons Almacelles.