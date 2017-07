Els ajuntaments deuen als bancs 412 € per lleidatà i 67 liquiden el passiu

Trenta milions menys que el 2015, sense incloure-hi Paeria, amb deute alt per l’EMU

Els ajuntaments de les comarques de Lleida deuen als bancs una mitjana de 412 euros per lleidatà, sense incloure el passiu de la capital, on el deute de l’empresa d’urbanisme distorsiona la xifra. El deute dels consistoris s’ha reduït en els últims anys i en 67 s’ha deixat a zero. Uns altres 16 deuen més de 1.000 euros per habitant.Els ajuntaments de Lleida han reduït en els últims anys el deute amb els bancs i a 31 de desembre de l’any passat el seu passiu ascendia a 286 milions d’euros, trenta menys que un any abans. Dels 286 milions a