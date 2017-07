Lleida, en alerta groga per les altes temperatures

La segona onada de calor arrenca amb màximes asfixiants superiors als 40 graus

Vint-i-set províncies de 10 comunitats estan avui en alerta per altes temperatures amb més intensitat a Còrdova i Jaén on hi ha alerta roja (risc extrem) per màximes que assoliran els 44 graus, informa l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) en la seua pàgina web.

En la resta d’Andalusia les províncies de Cadis, Granada, Huelva i Sevilla mantenen l’avís taronja (risc important) per temperatures que oscil·laran entre els 40 graus de les campanyes gaditana i sevillana i els municipis de Huelva d’Andévalo i Comtat, i els 43 graus a la conca del Genil granadina.

A la província de Màlaga hi ha alerta groga per valors de 38 graus a les localitats d’Antequera i Ronda, encara que l’Aemet adverteix que es podran superar, de forma puntual, els 40 graus en algunes zones de la comarca malaguenya.

Extremadura és en avís taronja per temperatures de 40 graus en zones del Tajo, Alagón i de Badajoz; a la nit les mínimes se situaran per sota dels 20 graus.

A Múrcia hi ha avís taronja per valors de 40 graus en àrees del nord-oest i de 38/39 graus a la vall del Guadalentín, Lorca, Àguiles i a l’Horta del Segura.

Castella La-Mancha té activada l’alerta taronja a les províncies d’Albacete i Ciudad Real per màximes que oscil·laran entre els 39/40 graus a Hellín, Almansa, La Manxa habitant d’Albacete i les serres d’Alcudia i Madrona; a Conca, Guadalajara i Toledo persisteix l’alerta groga per temperatures entorn dels 36/37 graus.

La Comunitat Valenciana segueix amb avís taronja a la província de València per valors de 39 graus en zones de l’interior nord, i alerta groga a Alacant per valors propers als 39 graus que s’assoliran a l’interior.

Aragó, Madrid, les Illes Balears i les províncies d’Àvila i Salamanca (Castella i Lleó) i Barcelona, Lleida i Tarragona (Catalunya) continuen amb alerta groga per temperatures entre els 34 i 37 graus.

L’Aemet adverteix que amb l’alerta roja el risc meteorològic és extrem amb fenòmens meteorològics no habituals d’intensitat excepcional i amb un nivell de risc per a la població molt alt, i amb l’alerta taronja hi ha risc important en fenòmens meteorològics no habituals i amb cert grau de perill per a les activitats usuals.