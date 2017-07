Acusen els examos d'Embotits Rubió de malvendre l'empresa

Fiscalia va demanar aquest dijous al judici tres anys de presó per a ells i per a tres persones més que van comprar la firma de Sant Ramon || Ho neguen i s’acusen mútuament

Els dos examos d’Embotits Rubió de Sant Ramon, que són pare i fill, i tres persones més que van comprar posteriorment l’empresa càrnia es van asseure aquest dijous al banc dels acusats del jutjat penal 2 de Lleida per un suposat delicte d’alçament de béns.La Fiscalia va sol·licitar per a tots ells condemnes de tres anys de presó i el pagament de multes i indemnitzacions a un total de nou treballadors per aquest delicte. L’acusació particular també va demanar penes de presó per aquest delicte i un altre contra els drets dels treballadors, mentre que les defenses van demanar l’absolució. La