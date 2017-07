La xef Teresa Carles inicia els treballs per instal·lar un obrador a Bell-lloc

La xef lleidatana de cuina vegetariana Teresa Carles ja ha iniciat els primers moviments de terra per instal·lar un obrador al polígon industrial Vinyes del Mig de Bell-lloc d’Urgell. El centre de producció previst tindrà com a finalitat proveir els quatre restaurants de l’empresa, tres dels quals a Barcelona i un altre a Lleida. L’ajuntament de Bell-lloc li ha concedit la llicència per portar a terme aquestes primeres actuacions sobre el terreny, encara que les obres de construcció de la nau hauran d’esperar, com a mínim fins a l’octubre, quan el consistori té previst concedir les primeres llicències d’obra perquè les empreses interessades (actualment cinc, segons l’alcalde, Carles Palau) puguin instal·lar-se al polígon. Abans haurà d’aprovar en un ple de forma definitiva un conveni amb l’Incasòl mitjançant el qual l’empresa pública es compromet a dur a terme inversions en el polígon i, a canvi, el consistori anirà concedint llicències. El conveni ja es va aprovar per unanimitat en un altre ple que es va celebrar el mes passat.

El polígon Vinyes del Mig, que va començar a comercialitzar les parcel·les (promogudes per l’Incasòl) l’any 2010, compta actualment amb una única empresa instal·lada, Regs del Segrià.