Vielha ratifica l’ús turístic de les bordes

Rebutja la moció de CDA, que va forçar un ple per mantenir només usos tradicionals

El ple de l’ajuntament de Vielha va rebutjar ahir una moció presentada per Convergència Democràtica Aranesa (CDA) que volia vetar els usos turístics de les bordes. El debat es va produir durant un ple extraordinari, en què els grups d’Unitat d’Aran, al govern, i Ciutadans van votar en contra de la moció. L’alcalde, Juan Antonio Serrano, va explicar que es poden presentar al·legacions fins al 4 de setembre al text d’adaptació de les normes urbanístiques dels municipis d’Aran al pla director urbanístic de la vall, que suposarà ampliar els usos de les velles cabanes per incorporar-hi els lúdics i familiars (vegeu SEGRE del 28 de juny). Segons Àlex Moga (CDA), la moció buscava prohibir “qualsevol activitat econòmica” i “no mercantilitzar les muntanyes” per poder “preservar el patrimoni natural i cultural”.

A més, en un ple ordinari es va aprovar el trasllat de l’activitat dels bars musicals i discoteques que s’obrin en un futur al municipi a la zona industrial, mentre que aquells que estiguin oberts actualment en zona residencial hauran d’adaptar-se a la nova normativa, que encara està pendent de l’aprovació definitiva de la comissió d’urbanisme, segons va explicar ahir l’alcalde.