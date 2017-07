Alguaire ha d’eliminar aquest any ‘obstacles’ a l’entorn de la pista

Cap arriba a deu centímetres d’altura i suprimir-los costarà més de 175.000 euros || És necessari per obtenir la certificació europea, obligatòria a partir d’ara

Aeroports de Catalunya ha d’eliminar aquest any obstacles de la pista de l’aeroport d’Alguaire. Es tracta d’irregularitats que no superen en cap cas els deu centímetres d’altura, com arquetes del clavegueram, voreres que envolten construccions o, simplement, pedres. Malgrat que res de tot això es troba en l’àrea que els avions fan servir per aterrar i enlairar-se, l’empresa pública de la Generalitat destinarà més de 175.000 euros a suprimir fins a l’últim desnivell. En aquest sentit, el departament de Territori i Sostenibilitat va indicar que es tracta d’una exigència de la normativa europea que serà d’obligat compliment per a tots