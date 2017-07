El JuliolFest deixa ‘marca’ al parc de Mollerussa

El parc municipal de Mollerussa va acollir ahir la primera edició del JuliolFest, una iniciativa per incentivar el comerç local. Durant la jornada, l’artista local Sergi Gaya va ser l’encarregat de pintar en un dels murs el logo del certamen. Per la seua part, Àlex Català, president de l’associació Mollerussa Comercial, va explicar ahir que estaven “molt satisfets” amb la resposta de la ciutadania i va afirmar que no descarten organitzar noves edicions en el futur d’aquest festival gastronòmic i comercial, que va durar des de les set de la tarda fins a les dos de la matinada. Un total d’uns 40 expositors entre botigues i llocs de menjar van oferir els seus productes, que també van poder assistir a una classe de cuina de Joel Castañé.