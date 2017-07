En vigor la llei del cànnabis i plantegen gravar-lo amb taxes

Dóna a la Generalitat un any per completar-la amb reglaments || Insta a crear un impost per pal·liar els seus efectes negatius

La nova llei catalana que permetrà a les associacions de consumidors de cànnabis conrear-lo i distribuir-lo per a autoconsum dels seus socis va entrar ahir en vigor després de la seua publicació dijous en el Diari Oficial de la Generalitat. El text que el Parlament va aprovar el passat 6 de juliol dóna a la Generalitat un termini màxim d’un any per desplegar aquesta normativa mitjançant reglaments que precisin aspectes de l’organització de les associacions, la distribució d’aquesta substància i el seu ús terapèutic, entre altres qüestions. Així mateix, insta l’Executiu català a “estudiar la viabilitat tècnica i econòmica” de crear nous impostos per gravar-lo.

Així, una de les disposicions finals de la llei proposa “un nou impost sobre el cànnabis” per “reduir riscos i danys derivats del seu consum” i “fomentar hàbits de consum saludables”. D’altra banda, la norma castiga les infraccions per part de les associacions amb multes de fins a 12.000 euros.

A les comarques de Lleida hi ha nou associacions de consumidors de cànnabis registrades: tres tenen la seu a la capital del Segrià i dos, a l’Alt Urgell, mentre que la resta es distribueix entre la Segarra, el Solsonès, Aran i el Pallars Jussà. La nova llei els concedeix també a aquestes un termini d’un any per reformar els estatuts i adaptar-los a la nova normativa catalana.