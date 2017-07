Inicien un corredor per a ciclistes entre Lleida i Girona amb un primer tram fins a Cervera

A través de camins i carreteres amb poc trànsit que el Govern senyalitzarà a partir d’aquesta tardor

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

Un corredor segur per a ciclistes entre Lleida i Cervera a partir de la tardor es convertirà en el primer pas per a un de molt més gran, que haurà d’unir la capital del Segrià i Girona aprofitant camins ja existents, canyades ramaderes i carreteres amb poca densitat de trànsit. La Generalitat ha recuperat i reformulat una proposta que ja va plantejar fa onze anys amb l’objectiu de promoure el “turisme d’alforges”, que consta a recórrer llargues distàncies amb bicicleta. La ruta inclou llocs d’interès com el Parc de la Mitjana i l’Estany d’Ivars i Vila-sana, entre d’altres.L’empresa pública Infraestructures.cat