La Fuliola ampliarà les festes del Segar i el Batre amb una nova jornada a la tardor per sembrar el blat

L’any que ve estrenaran cervesa pròpia

Les festes del Segar i el Batre de la Fuliola s’allargaran a tres dies a partir de la pròxima edició amb una nova jornada que tindrà lloc a la tardor i en la qual se sembrarà de forma manual el blat. El president de l’associació organitzadora, Oriol Farré, ha explicat aquest matí que “l’objectiu és fer créixer la festa i recuperar els mètodes de sembra manual del blat”. Farré ha assegurat que la jornada dedicada a la sembra tindrà lloc entre els mesos de setembre i octubre. Una altra de les novetats de la pròxima edició serà la comercialització d’una cervesa artesana elaborada amb el blat de l’Era de la Fuliola. Farré ha dit que esperen poder començar a vendre-la a començaments d’any. També ha destacat que “volem donar a conèixer els diferents usos del blat”. Així, en la passada edició van elaborar pa amb blat de l’Era, avui han incorporat una mostra d’animals que s’alimenten de farina de blat i l’any que ve elaboraran cervesa. Durant les festes recullen un miler de quilos de blat.

Unes 3.000 persones han passat avui per la festa del Batre en la que han pogut veure com els batedors estenien les gavelles (recollides fa 15 dies en el marc de les festa del Segar) i separaven el gra de la palla, primer manualment i després de forma mecanitzada. Els visitants han gaudit també amb la demostració d’una màquina de batre de l’any 1925, una Arbika Verken de Thermaenius de Suècia.

La jornada s’ha centrat a donar a conèixer el vessant més filosòfic del pagès amb diferents propostes culturals entre les quals hi havia el concurs de pintura ràpida, una exposició efímera de 25 refranys i poemes en els arbres, una lectura musicalitzada de poesia a càrrec del Club de Lectura de la Fuliola, el pianista David Pradas i la soprano Maria Altadill així com la projecció de curtmetratges produïts per Lara Stoop, filla de la Fuliola. També s’han entregat els premis del concurs de pintura ràpida de la festa del Segar, del que n'ha estat guanyador Enric Besora de Berga, que s’ha emportat 400 euros, seguit del també artista de Berga Antoni Subirana, que ha rebut 200 euros. Els premis del concurs de pintura ràpida del Batre s’entregaran el dia 28 a la residència de la Fuliola i Boldú.

Ha completat la festa del Batre la segona trobada de tractors organitzada pels Amics dels Tractors Antics de Ponent, que va reunir més de 30 exemplars de tractors construïts entre els anys 40 i 70 del segle passat. Els més petits han gaudit de jocs tradicionals i de passejos amb burros.

La 38 edició de la festa del Segar i el Batre ha rebut uns 4.000 visitants, més d’un miler durant la jornada del Segar i uns 3.000 avui en el Batre.