Primeres obres a l’escola de Vilaller després de més de 30 anys

Es repararà la teulada i construiran un bany a l’aula de preescolar

L’ajuntament de Vilaller va firmar la setmana passada l’inici de les obres de l’escola Vidal i Abad, les primeres després de més de 30 anys sense fer reformes. Els treballscomençaran durant els propers dies i preveuen una reparació total de la teulada, la reforma de l’aula de preescolar per instal·lar un bany per als alumnes i la substitució de totes les finestres de la segona planta de l’edifici. A la teulada també es retiraran les plaques solars i l’alcaldessa, Maria José Erta, ha explicat que esperen poder donar-los altres usos que encara estan per determinar. Les obres compten amb un pressupost de 155.000 euros i acabaran abans del 31 d’agost perquè tot estigui preparat per a l’inici del curs 2017/2018. Erta ha apuntat també que aquest projecte és “una de les prioritats de l’ajuntament” i que suposarà una millora “en la qualitat de l’educació i el benestar de tota la comunitat educativa del municipi”.