Queixes de viatgers pel deteriorament del bus de la línia d’Aran a Barcelona

Un llum de gran mida es va desprendre dijous del sostre de l’autocar de línia de la companyia Alsa que recorre el trajecte entre Les i Barcelona i va caure sobre seients que estaven buits. L’incident no va provocar danys, però va desencadenar queixes entre els viatgers, que van criticar el deteriorament del vehicle que presta aquest servei. Hi va haver qui va presentar reclamació a la mateixa companyia i també a Transports de la Generalitat. La matrícula correspon al 2004, fet que el situa lluny encara del final la seua vida útil, que sol ser de 20 anys. Amb tot, usuaris van assenyalar que el pas per carreteres de muntanya ha contribuït que es desgasti més del que és habitual, de manera que creuen necessari substituir-lo. Ajuntaments al recorregut d’aquesta línia van apuntar que no han rebut queixes per aquesta raó, tot i que el consistori del Pont de Suert sí que les ha rebut pel traçat de la ruta, que passa per pobles oscencs i prolonguen el trajecte fins a Barcelona.