Tanca la primera edició del JuliolFest de Mollerussa amb perspectives de futur

La primera edició del JuliolFest de Mollerusa, el festival gastronòmic i comercial que es va celebrar al parc municipal, va tancar ahir amb perspectives de tornar a celebrar-se durant els propers anys. El president de Mollerussa Comercial (entitat organitzadora de l’esdeveniment al costat de l’ajuntament), Àlex Català, va explicar ahir que els comerciants estaven “molt satisfets amb la iniciativa” i que defensaran la “continuïtat del festival” i va avançar que han convocat una reunió amb els membres de l’associació per als propers dies per poder valorar la satisfacció dels expositors i preguntar-los quines millores es podrien fer per a les pròximes ocasions.

Durant la jornada d’ahir es van organitzar activitats per als més petits durant les primeres hores d’obertura i el recinte va estar obert fins a les dos de la matinada. El certamen va comptar amb una quarantena d’expositors entre comerços i parades de menjar i tots els visitants van rebre un talonari amb tots els descomptes que s’oferien i, a més, aquells que hagin comprat a les parades del JuliolFest i hagin omplert una papereta, entraran en el sorteig d’un viatge a Nova York. El guanyador s’anunciarà el dia 25 a l’ajuntament de la capital del Pla d’Urgell.