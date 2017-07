© Dos morts en un accident a l'N-240 a Juneda

Dues dones mortes i una ferida crítica en un accident a l'N-240 a Juneda

Una col·lisió frontal entre un camió i un turisme aquest dilluns al matí a l'N-240 a l'altura de Juneda ha deixat dos víctimes mortals, segons fonts de Trànsit. Les víctimes serien dues dones, la conductora i una passatgera posterior del turisme. També hi hauria una persona ferida crítica, també una dona, del mateix turisme implicat en el xoc. El conductor del camió ha resultat il·lès.



L'accident s'ha produit al quilòmetre 75 de l'N-240 a l'altura de Juneda a les 8:38 i ha obligat a tallar la via en amdós sentits de circulació. Hi han acudit 7 vehicles de Bombers, 5 de Mossos d'Esquadra i 4 unitats del SEM.



La via segueix tallada amb desviaments senyalitzats.



A l'edició de demà del diari SEGRE us oferirem més informació d'aquest accident