Bellpuig reordena la circulació per augmentar la seguretat en el trànsit

Alguns carrers seran de sentit únic amb estacionament permès només en un costat

L’ajuntament de Bellpuig posarà en marxa en els propers mesos una nova ordenació del trànsit per millorar la mobilitat i augmentar la seguretat. Afectarà principalment la perifèria d’aquesta localitat, les zones de creixement dels últims anys com l’entorn del Centre d’Atenció Primària (CAP) i l’institut.Entre algunes de les vies en les quals es modificarà la circulació hi ha els carrers Isabel de Casanovas, que va des de la plaça Ramon Folch fins a l’antiga N-II; Diputació, Bormio, Pau Casals i Alcalde Sala. L’alcalde, Salvador Bonjoch, va explicar aquest diumenge que la majoria són actualment vies de doble sentit de circulació