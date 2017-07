Primeres obres a l'escola Vidal i Abad de Vilaller després de més de 30 anys

Reformes a la teulada i substitució de finestres

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

L’ajuntament de Vilaller i el departament d’Ensenyament van firmar dimecres passat l’inici de les obres de l’escola Vidal i Abad, les primeres després de més de trenta anys sense fer reformes en aquest centre d’educació infantil i primària.Els treballs de reforma començaran durant els propers dies i inclouen una reparació total de la teulada, la reforma de l’aula de preescolar per instal·lar un bany per als alumnes i la substitució de totes les finestres que hi ha a la segona planta de l’edifici.Els treballs compten amb un pressupost de 155.000 euros i acabaran abans del 31 d’agost Aprofitant aquests treballs de