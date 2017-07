Programa a Tàrrega per millorar la qualitat de vida de la gent gran

Tàrrega posarà en marxa al setembre el nou programa social Sempre acompanyats, que té com a objectiu detectar i evitar les situacions de solitud i aïllament entre les persones grans. Es tracta d’una acció conjunta de l’Obra Social La Caixa i Creu Roja que es desenvoluparà amb el suport del consistori a través de l’Àrea de Polítiques de la Ciutadania, acabada de crear.

La iniciativa incidirà en aquelles persones de la tercera edat que pateixin problemes derivats d’una solitud no desitjada, amb molt poca xarxa familiar o social per trobar recolzament quan ho necessiten. Tàrrega serà la primera localitat de Lleida en què s’aplicarà el programa.



Anteriorment ja s’ha portat a terme amb èxit a Girona, Terrassa i Tortosa. Entre les accions que es duran a terme hi ha la sensibilització de la població i la recerca de la seua implicació per desenvolupar activitats d’acompanyament en la tasca quotidiana de persones grans.