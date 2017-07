Un veí es troba un ós a l’entorn del Camin Reiau a prop de Bossòst

Fa uns dies en van albirar un altre en un prat a 20 metres de l’N-230 || El Conselh Generau estudia mesures per espantar l’ós Goiat arran de diversos atacs a animals

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

Un veí de Bossòst va albirar dissabte al matí un ós a l’entorn del Camin Reiau al seu pas per Bossòst, en una zona entre el pont de Ferro i el pont del Llop (un espai on divendres uns operaris retiraven matolls i males herbes). L’home passejava per la zona cap a les 08.00 hores, quan de sobte va sentir uns sorolls forts, va veure l’ós darrere d’unes branques d’avellaner i es va retirar silenciosament per tal de no cridar l’atenció de l’animal i no córrer perill. Segons va explicar ahir, també va informar del que li havia succeït a