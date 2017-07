Dos joves mortes i una altra crítica en un nou sinistre a la polèmica N-240 a Juneda

L’accident va tenir lloc a primera hora en el quilòmetre 75 de la carretera i una tercera ocupant del turisme va resultar ferida crítica || Les víctimes mortals a les vies de Lleida augmenten un 60% aquest 2017

Dos joves de 20 i 23 anys d’origen francès van resultar mortes i una tercera ferida crítica ahir en l’enèsim accident de trànsit a la polèmica N-240, aquesta vegada al seu pas per Juneda. En el brutal sinistre es van veure implicats un turisme i un camió, que van xocar frontalment. Segons van informar fonts del Servei Català de Trànsit (SCT), els fets van tenir lloc en el quilòmetre 75 de l’N-240 poc després de les 8.30 hores del matí, a l’altura del restaurant Torrent. Per causes que s’estan investigant, van col·lidir frontalment un turisme i un camió. Com a