Alcaldes i veïns afectats per la inseguretat de l’N-240 reclamen al ministeri que compleixi ja els compromisos || Des del 2009 han mort en el tram lleidatà 31 persones

Un centenar de veïns i alcaldes, convocats per la plataforma Prou Morts a l’N-240, es van concentrar ahir a Juneda per homenatjar les dos últimes víctimes mortals de la carretera i per exigir al ministeri de Foment que actuï amb la brevetat més gran possible i que compleixi ja els compromisos adquirits per millorar la seguretat de la via, al tram lleidatà de la qual han mort 31 persones des del 2009 (la majoria entre Lleida i les Borges Blanques). “No ens mereixem aquesta carretera, que no pertany al segle XXI. Cridem fort, però ningú ve a socórrer-nos i els que l’agafem cada dia sabem que és un perill”, va assegurar Antoni Villas, alcalde de Juneda (al tram de l’N-240 que travessa aquesta localitat han mort setze persones en setze anys) i president del consell comarcal de les Garrigues.

Va ser el mateix Villas el que va llegir un manifest que faran arribar al ministeri i en el qual es titlla de “maleïda” i d’“estructura obsoleta i decadent” l’N-240, defineix el Govern central com a “sord i cec” i assegura que els veïns estan “ressentits” i se senten “maltractats”. El Cant dels Ocells i un aplaudiment va tancar l’emotiu i reivindicatiu acte.