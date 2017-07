El Govern prepara una moratòria per a granges als municipis on generen més purins

Restricció a construir-les i ampliar-les fins a desplegar nous sistemes per controlar-ne l’aplicació en cultius || El nou decret sobre dejeccions es presenta avui i establirà les poblacions afectades

La Generalitat prepara una moratòria a la construcció i ampliació de granges en municipis amb una alta concentració d’explotacions. El nou decret sobre dejeccions planteja “paralitzar qualsevol increment de la cabanya ramadera a les zones de més densitat” fins a implementar nous sistemes per controlar l’aplicació de purins en cultius, com declaracions anuals i cisternes amb localització GPS per seguir-ne els moviments. Així consta en documents per a la consulta pública del nou reglament, el text definitiu del qual presentaran avui el departament d’Agricultura i el de Territori i Sostenibilitat.La nova regulació establirà en quins municipis s’aplicarà aquesta moratòria, en