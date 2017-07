L'Algerri-Balaguer ja instal·la panells solars per bombar aigua

Prova pilot que ha d’estar a punt a començaments d’agost i té un cost de 600.000 euros || Pretén reduir el cost energètic fins als 100.000 euros anuals

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

La comunitat de regants del canal Algerri-Balaguer ha iniciat la instal·lació de panells solars per bombar aigua i estalviar-se així l’elevat cost energètic que paguen els regants cada temporada. Els operaris estan construint els ancoratges en els quals se sostindran els panells solars a la zona de l’estació de bombatge de canal, a Ivars de Noguera.Cada bomba porta incorporats quatre panells solars per subministrar-se. Ara només s’instal·larà una de les quatre bombes previstes en el projecte per comprovar-ne la viabilitat, que, si és funcional, descartaria la nova presa d’aigua que captaria l’aigua a 200 metres de la presa de Santa