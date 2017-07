La planta de purins de Vag torna a funcionar a Juneda a l’espera de poder obrir la nova Tracjusa el 2019

Rebrà les primes que necessita per ser viable durant només dos anys mentre els ramaders de Les Garrigues tramiten el nou projecte

La planta de purins de Vag, a Juneda, ha tornat a funcionar aquesta setmana després de tancar el febrer de 2014 per les retallades a l’Estat a les energies renovables, que van clausurar totes les instal·lacions d’aquest tipus a Catalunya i Espanya. Operaris han engegat ja dos dels sis motors de cogeneració, en el marc d’un procés d’engegada i posada al punt progressiva per poder rebre dejeccions el proper mes d’agost.

Vag obre dos setmanes després que l’Estat hagi restablert les primes arran d’una sentència del Suprem. Tanmateix, l’ordre ministerial limita el cobrament d’aquests ajuts per generar electricitat a instal·lacions de fins 15 anys d’antiguitat. Això deixa fora la d’Alcarràs i la de Tracjusa, a Juneda. Vag, per la seua part, només podrà rebre-les fins desembre de 2019.

L’associació Gestió Agroramadera de Ponent, que engloba 160 ramaders de Les Garrigues i propietària de les dos plantes de purins, espera que Vag tracti l’excedent de purí de la comarca fins que el projecte de la nova Tracjusa obtingui llicència de la Generalitat i adaptin l’antiga planta per obtenir gas de residus urbans, una cosa que esperen per a 2019.

Es pot recordar que el projecte per tractar escombraries en la planta clausurada i obtenir gas d’aquests rebutjos per dessecar purins ha xocat amb l’oposició d’una plataforma veïnal encapçalada per Ipcena.