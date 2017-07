Lo Vermutet del mes d’agost serà nocturn

Els jardins de la Casa Canal de Mollerussa seran l’escenari el proper 30 de juliol del primer Lo Vermutet de l’any, amb la participació de 13 establiments locals, que oferiran 4.000 tapes a un preu d’1,5 euros.

També hi haurà les actuacions del grup local Fa1na i animació musical infantil. Una de les principals novetats de la nova temporada és que un dels tres Lo Vermutet d’aquest estiu es durà a terme en format nocturn. Serà el que hi ha previst per al 26 d’agost al parc municipal, mentre que l’últim se celebrarà el 17 de setembre a la plaça de l’Ajuntament de Mollerussa.