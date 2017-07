Els nous trens disparen un 200% la demanda de la línia de la Pobla

El conseller Rull anuncia que el projecte de l’estació del polígon serà el març del 2018 || L’aeroport recuperarà bombers del Govern l’any que ve

El conseller Josep Rull va avançar ahir a la comissió de Territori del Parlament que l’estrena dels dos nous trens de la línia de la Pobla i la nova oferta de trajectes (que gairebé va triplicar l’anterior fa un any) ha incrementat el nombre de viatgers un 200% en els sis primers mesos d’aquest any fins als 91.969 usuaris, 61.329 més que el mateix període del 2016. Rull va anunciar que el projecte del baixador de la línia de la Pobla al polígon El Segre estarà a punt el març del 2018. El conseller va recordar que han reduït costos en un milió per l’acabament del conveni de personal amb Renfe. Va parlar també de l’aeroport d’Alguaire i va confirmar que confien en els usos industrials per impulsar-lo. Va detallar que compten amb activitat d’empreses constructores de drons, escoles de vol i enginyeries. D’altra banda, va avançar que l’any que ve els Bombers de la Generalitat tornaran a donar el servei d’emergències a l’aeroport, després de dos anys a càrrec d’una empresa.