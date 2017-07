Prou Morts busca aliances per pressionar per l’N-240

La plataforma veu insuficient l’agenda de Foment

La plataforma Prou Morts a l’N-240 denuncia que el ministeri de Foment no mostra la sensibilitat necessària davant del sofriment de les famílies dels usuaris habituals de la via i critica que el ministre Íñigo de la Serna no s’atansés al lloc de l’accident que va tenir lloc dilluns “encara que es trobés a una vintena de quilòmetres” (estava inaugurant l’A-14). Els alcaldes de la plataforma consideren que la falta de sensibilitat els porta a no presentar el calendari de les obres, entre altres mesures possibles per poder lluitar contra la sinistralitat del tram lleidatà d’aquesta carretera. L’alcalde de les