Reobre la planta de purins de Vag a Juneda i paren granges en 7 municipis

Moratòria a Mollerussa, Golmés, Miralcamp, Rosselló, Soses, Puiggròs i Bellmunt

L’associació de 160 ramaders de les Garrigues ha reobert a Juneda la planta de purins de Vag, que tornarà a rebre’n a l’agost després de tancar el 2014 i garantirà que no contaminin les aigües subterrànies, encara que només fins al 2019. D’altra banda, la moratòria de la Generalitat per construir i ampliar granges inclourà 7 municipis de Lleida.

La planta de purins de Vag ha reobert a Juneda després de tancar el 2014 per retallades de l’Estat a les renovables. Començarà a rebre’n a l’agost, funcionarà a ple rendiment al setembre i complementarà a partir de llavors els esforços que els ramaders de la comarca han fet durant tres anys per estendre i millorar l’aplicació de dejeccions en cultius. Tot això garantirà que les 400.000 tones de purins que generen cada any les granges de les Garrigues no contaminin les aigües subterrànies, però aquest equilibri serà només temporal: al recuperar les primes que aquest tipus d’instal·lacions necessiten per ser viables, el Govern central les va limitar a 15 anys, una antiguitat que Vag assolirà el desembre del 2019.

“Esperem que la nova Tracjusa estigui a punt el 2019 per rellevar Vag”, va explicar ahir Eduard Cau, president de l’associació GAP, que reuneix 160 ramaders de les Garrigues i és propietària de les dos plantes de Juneda. Tracjusa, també tancada des del 2014, ha quedat al marge de les noves primes al tenir 16 anys d’antiguitat. El projecte per reobrir-la, actualment en tramitació, ha xocat amb oposició ecologista perquè planteja obtenir gas d’escombraries urbanes com a font d’energia per dessecar purins.

La reobertura de Vag coincideix amb la presentació del nou decret sobre purins de la Generalitat, que preveu una moratòria a la construcció i ampliació de noves granges als municipis amb més concentració ramadera (com va avançar SEGRE ahir). Assistents a la reunió, que va incloure representants d’UP i JARC, van corroborar que el barem de l’Executiu català per aplicar aquesta mesura inclourà 7 municipis lleidatans: Mollerussa, Golmés, Miralcamp, Rosselló, Soses, Puiggròs i Bellmunt. Haurà d’entrar en vigor a l’aprovar-se el decret, el primer trimestre de l’any 2018, i es prolongarà fins a l’1 de gener del 2020.

Per aquests motius, exigeixen que s’“apliqui la moratòria al decret de dejeccions ramaderes” perquè “no es pugui construir ni una granja més”, segons va explicar el secretari general de l’entitat, Joan Vázquez.