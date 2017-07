Demanen 22 anys per al jove de la Seu que va intentar matar la seua ex

Va encastar el seu cotxe contra un altre a l’N-260 a Ribera d’Urgellet || La Fiscalia l’acusa d’intent d’homicidi i per les lesions als tres ocupants de l’altre vehicle

L’Audiència de Lleida jutjarà el proper mes de setembre un veí de la Seu d’Urgell que fa un any va intentar matar la seua exparella envestint amb el seu cotxe un altre mentre circulava per l’N-260 a l’altura de Ribera d’Urgellet, fets pels quals la Fiscalia demana que sigui condemnat a prop de 22 anys de presó. Segons l’escrit d’acusació del Ministeri Públic, l’acusat, Diego P.D., de 24 anys, no acceptava que la seua exparella hagués trencat la relació que van mantenir durant un any i tres mesos. Després que aquesta cessés, els dos van quedar per “acomiadar-se definitivament”, segons